Karsdorp, futuro incerto: la Roma lo convoca a Trigoria, lui è in Thailandia

Il futuro di Karsdorp sembra sempre più lontano da Roma. Nelle ultime ore il terzino olandese era in Thailandia con la moglie Astrid, i figli e i parenti più stretti. Si è rilassato tra mare, gite in barca e centri benessere, ma senza farsi mai fotografare. Il rapporto con José Mourinho, dopo lo scontro post Sassuolo, ormai è compromesso e difficilmente si può ricucire. La società giallorossa vorrebbe vedere Rick a Trigoria per il raduno del 12 dicembre, tra quattro giorni, ma la sua presenza è tutt'altro che scontata. Anzi. Secondo quanto filtra dal suo entourage, il calciatore non vorrebbe tornare nella capitale senza la sicurezza di avere un posto da titolare.