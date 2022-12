Zalewski, il toccante ricordo del papà: “La cosa più bella che mi riporto dal Qatar “

Il Mondiale di Nicola Zalewski e della sua Polonia non è stato scintillante. Nonostante il passaggio del primo turno (senza particolari acuti), Lewandowski e compagni sono usciti agli ottavi contro la Francia. L'esterno giallorosso, tramite i propri account social, ha voluto però mandare un messaggio alla propria famiglia e in particolare a suo padre, scomparso lo scorso anno: "Teresa, Jessica ed Ewa. Mia nonna, mia sorella e mia madre, con la stella più grande del cielo a brillare insieme a loro. Con la mia maglia sulle spalle. Questa è l’immagine più bella che mi riporto dal Qatar". Questo il commovente pensiero di Zalewski che, dopo alcuni giorni di vacanza, tornerà a disposizione della Roma e di Mourinho per il ritiro in Portogallo in programma dal 25 al 22 dicembre.