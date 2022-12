Mercato, la Roma continua il pressing per Depay

Pinto è al lavoro per accontentare Mourinho che vorrebbe portare subito a Trigoria l'olandese

Continua l'asse di mercato tra Roma e Barcellona. Nonostante le parole di ieri del direttore sportivo blaugrana Jordi Cruijff, che ha di fatto escluso una possibile partenza di Depay a gennaio, il club giallorosso è in continuo contatto con gli spagnoli. Lo scrive il portale 90min che conferma la volontà dell'olandese di lasciare il Camp Nou. L'accordo tra i club però è ancora molto lontano visto che il Barcellona lo lascerebbe partire solo di fronte ad un vantaggio economico a causa dei gravi problemi con il fair play finanziario. Sul calciatore c'è l'interesse di molti club importanti come Manchester United, Tottenham, Arsenal, Newcastle e West Ham che hanno parlato direttamente con l'entourage del calciatore ma al momento la Roma sembra essere in pole position. Un'ipotesi è anche quella dell'acquisto a giugno quando Depay sarà libero da qualsiasi vincolo contrattuale con il suo attuale club.