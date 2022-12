Mercato Roma, dalla Spagna confermano: Bellerin non lascerà il Barcellona a gennaio

La Roma abbandona la pista Hector Bellerin. Come riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il terzino destro ex Betis e Arsenal non ha nessuna intenzione di lasciare il Barcellona a gennaio. Il club giallorosso ha chiesto informazioni nelle scorse settimane ma non sarebbe lui l'obiettivo principale di Mourinho per il post Karsdorp. Il contratto di Bellerin scadrà in estate ma in pole ci sarebbe il Real Betis, nonostante le difficoltà economiche, oltre ad alcuni club di Premier League.