Sono 11.000 le tessere staccate il primo giorno di campagna abbonamenti. L’obiettivo è toccare quota 40.000 e poi premere il tasto stop. Il club, infatti, non andrà oltre poiché vuole mantenere una fetta di posti da poter vendere durante l’anno. Tra una settimana è in programma la prima amichevole. Giovedì 16 luglio Mancini e compagni sfideranno la Sorianese, squadra laziale che milita nel campionato di Eccellenza. Gli altri test con Primavera e Trastevere sono in programma il 19 e il 23. Tra quelli che non vedono l’ora di iniziare c’è Wesley che si è tagliato le vacanze e da qualche giorno è tornato a Roma. Ieri si è allenato a Trigoria, sta recuperando dall’infortunio che lo ha tenuto fuori dal Mondiale e sarà a disposizione di Gasperini fin dai primi giorni di ritiro, scrive Il Messaggero.