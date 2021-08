Abraham sull’eroe Drogba: “Mi vide al freddo e mi accompagnò all’allenamento”

Il neo centravanti della Roma in passato ha raccontato di un momento speciale con l'attaccante ex Chelsea

Quando Tammy Abraham è sbarcato su Instagram, a vent’anni, lo ha fatto in occasione del debutto in prima squadra. L’ultima foto, ad ora, lo ritrae invece, quattro anni dopo, con la Supercoppa europea in mano. Non l’avrà vinta da protagonista, così come la Champions, ma intanto il neo numero 9 della Roma ha fatto parte di un gruppo arrivato sul tetto d’Europa, scrive Chiara Zucchelli su Gazzetta.it. E questo, a livello di crescita e di personalità, può avere un peso. Perché la Roma sa di aver preso un giocatore importante, sa di aver fatto un investimento sul futuro (il più caro della sua storia), ma pure che avere nello spogliatoio giocatori abituati a vincere ha il suo peso. E Abraham, pur senza essere stato protagonista degli ultimi trionfi del Chelsea, un peso ce l’ha.