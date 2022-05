Abraham: “La Roma meritava una finale. Sono innamorato dei tifosi”

Le parole del numero 9 inglese dopo la semifinale di Conference

Il match winner della gara di Conference League ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara. Ecco le sue parole:

ABRAHAM A DAZN

Non se se avete realizzato che vi andate a giocare una finale. "Non ho parole per la squadra e i tifosi. È un sogno che si realizza. La Roma meritava una finale da tempo: sono felice che l'abbia raggiunta oggi per me e per tutti".

Come hai fatto in così poco tempo a creare quest'alchimia con il pubblico? "L'ho sempre detto: mi sono subito innamorato di questo pubblico, di questi tifosi. Mi sento a casa, è come se vivessi e giocassi qui da tanti anni. Oggi i tifosi hanno fatto la differenza, hanno vinto la partita prima che iniziasse. Ci hanno accompagnato allo stadio e ancora potete sentirli cantare".

Non ce la facevi più, è l'emozione più bella della tua vita? "Sinceramente non so dove ho trovato le energie per festeggiare. In panchina non sono riuscito neanche a sedermi. Eravamo tutti in piedi che saltavamo e accompagnavamo gli ultimi istanti. Il fischio finale è stato una liberazione".

ABRAHAM A SKY

Che partita, quali sono le sensazioni? "Cosa posso dire. I tifosi hanno vinto la partita per noi ancora prima di iniziare. Non siamo più in campo e stanno continuando a cantare. Arrivare alla finale è un sogno che si realizza. E' il motivo per cui sono venuto qui. Abbiamo ancora delle partite importanti in campionato e poi testa alla finale"

Hai finito la partita esausto "Mi manca ancora il fiato. Per questa squadra do tutto quello che ho, come gli altri. Per questo siamo in finale. Diamo tutto sul campo, anche quando siamo in difficoltà. Non ricordo in quale minuto, ho detto a Mourinho che ero sfinito e mi ha chiesto di rimanere in campo. L'ho fatto per la squadra"

Quanto è stato importante Mourinho? "Lo vedono tutti. L'ho sempre detto, ci serviva tempo. Ora stiamo raccogliendo i frutti del nostro duro lavoro. Meritiamo questa finale"

L'anno scorso hai vinto la Champions, ora sei in finale di Conference "Trofei, per me sono tutte competizioni. Un torneo nuovo e difficile con buone squadre. Per me non fa differenza rispetto alla Champions. Un altro trofeo e un'altra occasione per vincere"

ABRAHAM A ROMA TV+

"Cosa posso dire, questo è un sogno che si avvera. I tifosi della Roma sognano questo momento da molti anni. Prima della partita ci abbiamo creduto, durante la partita anche. Questo è per i tifosi, questo è per il mio club, questo è per i miei compagni di squadra. La mia squadra ha combattuto per tutta la partita ed ha dato il cento per cento sul campo. Devo ringraziare i tifosi. Da oggi ogni partita è una finale e ora dobbiamo concentrarci sulla Serie A e goderci la vittoria di stasera e andare nelle case a celebrarla con le nostre famiglie e domani ci alleniamo. Ora dobbiamo concentrarci sul prossimo match che si giocherà lunedì, ma siamo in finale e non aspettiamo altro che giocare la finale".