Abraham, esordio da record con la Roma: mai 2 assist in una partita prima d’ora

Buona la prima per il nuovo numero 9 della Roma

Impatto importante quello di Tammy Abraham, all'esordio assoluto con la maglia della Roma nella partita vinta contro la Fiorentina per 3 a 1. L'inglese è stato autore di una prova molto positiva, nella quale ha servito ben 2 assist per le reti di Mkhitaryan e di Veretout. È la prima volta in carriera che il nuovo numero 9 della Roma serve 2 passaggi vincenti ai compagni di squadra. Nel corso del match con i Viola l'ex Chelsea ha anche sfiorato la rete colpendo la traversa con un bel colpo di testa.