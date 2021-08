Abraham corre verso la Fiorentina: può giocare nonostante la “quarantena”

L'attaccante giallorosso oggi si è allenato a Trigoria: contro i viola sarà convocato

Tammy Abraham ha il via libera per giocare domenica sera in Roma-Fiorentina, nonostante la quarantena. Il motivo? Perché l'Asl ha dato l'ok per la versione "light" che prevede la possibilità di coprire il tragitto casa-lavoro-casa. E la partita, al pari dell'allenamento, è considerato appunto "lavoro". Per questo il giocatore oltre ad allenarsi a Trigoria - lo ha fatto anche oggi mentre i compagni sono in Turchia - potrà anche andare allo stadio domenica sera per la gara contro i viola. Una buona notizia per Mourinho e per i tifosi, che non vedono l'ora di veder giocare dal vivo il nuovo bomber giallorosso arrivato dal Chelsea.