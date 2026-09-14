Ignazio Abate ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match perso contro la Roma. Queste le sue parole:

Avete fatto un'ottima partita: quali sono le cose positive e negative che si porta dietro? "L'ottimo secondo tempo sicuramente, poi contro grandi squadre come la Roma quando capita l'occasione devi cercare di metterla dentro ed essere più cinici. Peccato per il secondo gol, alla fine cambia anche la concezione della partita. I ragazzi ce l'hanno messa tutta, sono sempre stati in partita e non si sono mai snaturati facendo un secondo tempo importante".

Quale è la strada giusta per avere più qualità e gestire la palla nei momenti delicati? "Nel primo tempo non abbiamo messo grandissima qualità in mezzo al campo, non so se per mancanza di coraggio o altro. Contro squadre che cercano di soffocarti devi avere quella personalità nel gestire la palla e smorzare la loro pressione. Cose che ho visto nel secondo tempo, in cui i ragazzi ce l'hanno messa tutta. Hanno avuto un buon dominio col pallone, abbiamo avuto 2-3 occasioni importanti. La Roma è una squadra fortissima e nelle scorse partite ha messo davvero tanto in difficoltà gli avversari, il secondo tempo mi lascia davvero ben sperare".

Quanto manca per vedere Braganca al 100%? "E' un giocatore molto importante per noi, di personalità e qualità. Non ha fatto il ritiro in Portogallo, è con noi da 15 giorni e pian piano gli sto dando minutaggio. Dopo la sosta sarà pronto".

Simeone nonostante il problema alla schiena ha fatto una partita dignitosa: che esempio è per gli altri? "E' un leader, è uno dei capitani di questo spogliatoio. Ha stretto i denti, non stava assolutamente bene. Nel primo tempo non lo abbiamo servito nel modo giusto, troppe palle frontali, mentre nel secondo tempo ci ha fatto respirare e ha dato aria alla manovra. Spero si sblocchi presto, è molto importante per noi".