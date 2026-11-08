Con la vittoria della Roma contro il Sassuolo, la classifica di Serie A nelle prime tre posizioni si è momentaneamente accorciata. Pian piano in ogni caso si va delineando la graduatoria tra lotta scudetto e Champions, con i giallorossi attaccanti saldamente. Non c'è quindi spazio per big attardate come Juve, Napoli e Milan di fallire ancora. A proposito dei rossoneri, Diego Abatantuono ha condiviso tutta la sua amarezza per la brutta prestazione della squadra di Amorim in Europa League: "Ho detto di tifare per il Como, ma per segnalare che non mi diverto più con il Diavolo. Certo, è stato bello vincere il derby, il Milan è sempre nel mio cuore, ma nelle ultime stagioni il cuore si è appesantito: da quando sono andati via Pioli e Maldini, non mi sono più ritrovato. Diciamo che in attesa di innamorarmi di nuovo del Milan la squadra del Como è la mia amante. Sì, è proprio il caso di dirlo, al via del campionato scaramanticamente avevo puntato 10 euro sullo scudetto del Como, la quota era altissima (ride, ndr). Ma c’è soprattutto un aspetto affettivo: mia madre era comasca", racconta al 'Corriere della Sera'. Il noto attore, tifosissimo rossonero, parla anche della corsa Champions: "Mi aspetto almeno quella, ma l’importante è giocare bene. Il Como ci va di sicuro, anche l’Inter, anche la Roma. Secondo me il Milan se la gioca con la Lazio e con la Juve se risale".