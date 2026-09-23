Il Festival dello Sport di Trento è pronto a tornare. Il grande evento culturale e di intrattenimento dedicato al mondo dell'atletica e delle discipline agonistiche dall'1° al 4 ottobre trasformerà, come ogni anno, la città in una capitale mondiale dello sport. Nato da un'iniziativa de La Gazzetta dello Sport e di Trento Marketing insieme alla Provincia autonoma di Trento e al Comune, l'evento giunto alla nona edizione offre quattro giorni di incontri dal vivo tra piazze, teatri e aree dedicate. Il tema di quest'anno è speciale, gli Invincibili: le leggende che hanno segnato la storia dello sport. Tra medagliati olimpici, campioni del mondo e miti che continuano a ispirare anche le nuove generazioni, non manca anche una quota giallorossa. Saranno diversi, infatti, gli ex Roma pronti a partecipare alla quattro giorni. Si parte da Fabio Capello, storico allenatore del terzo scudetto romanista, che il 2 ottobre alle 14 in Piazza del Duomo ripercorrerà i suoi 80 anni di calcio. Sempre il 2 ottobre, ma alle ore 16, Marco Borriello sarà invece protagonista del Bobo Winter Padel Cup in Piazza Fiera. Il 3 ottobre, alle 21, Miralem Pjanic sarà protagonista al Teatro Sociale per un evento dal titolo Il Pianista. Il 4 ottobre sarà infine il turno di Edoardo Bove, che alle 11:30 in Palazzo della Regione racconterà del tragico malore accusato il 1° dicembre 2024 e del suo ritorno in campo in Inghilterra. Tra i protagonisti alla manifestazione anche la pattinatrice campionessa olimpica e tifosa giallorossa Francesca Lollobrigida così come la nuotatrice Simona Quadarella e la campionessa di tuffi Chiara Pellacani, oltre al il campione di salto triplo e romanista Andy Diaz. Presente anche Angelo Di Livio, cresciuto nella Roma, per celebrare i successi con la Juventus.