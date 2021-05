‘A Scuola di Tifo’, Mayoral: “Derby speciale, ma il rispetto viene prima”

L'attaccante spagnolo protagonista del progetto di Roma Cares intitolato a Willy Monteiro Duarte: "Il rispetto deve esserci sempre e soprattutto quando si perde"

"Io gioco a calcio perché mi piace, ma anche per vincere. Ovviamente quando la mia squadra non vince una partita non sono contento, ma il rispetto deve esserci sempre e soprattutto bisogna averlo quando si perde. Tra poco giocheremo il derby, una partita molto speciale per i tifosi e con una forte rivalità. Ma anche in sfide come queste è importante dare il buon esempio a tutte le persone che ci guardano, mostrando sempre il rispetto per il proprio avversario", le parole di Borja Mayoral.