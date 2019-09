A Lecce c’è Abisso: Roma vincente due volte su due con l’arbitro siciliano

Messa in archivio la sconfitta con l’Atalanta, la Roma torna a giocare in campionato contro il Lecce domenica. Ad arbitrare il match ci sarà il palermitano Rosario Abisso, assistito da Di Iorio e Bresmes. Il quarto uomo sarà Baroni, mentre in cabina Var ci saranno Guida e Fiorito.

BILANCIO – Con l’arbitro siciliano la Roma ha portato a casa due vittorie su due precedenti. L’ultimo incontro è andato in scena la scorsa stagione, durante Chievo-Roma terminata 0-3 per i giallorossi. L’esordio di Abisso con i giallorossi c’era invece stato nel Roma-Spal della stagione 2017-18, terminato 3-1.