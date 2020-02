A Houston il lancio della Roma

Per avere il nuovo presidente, la Roma dovrà aspettare Pasqua. Come riporta “Milano Finanza”, la due diligence in corso da inizio anno è tecnicamente terminata e ora mancano solo pochi dettagli per concludere il passaggio di consegne tra James Pallotta e Dan Friedkin. Nei prossimi giorni le risultanza verranno presentate al board del Friedkin Group che dovrà presentare un’offerta sulla base del comunicato stampa diffuso dalla Roma a fine 2019. La firma del deal, che potrebbe avvenire a Houston, anticiperebbe il vero closing previsto dopo 60 giorni e dunque per le feste pasquali.