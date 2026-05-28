Wesley show in Brasile: l'Altinha con gli amici è uno spettacolo di palleggi e musica

Prende forma il pre-campionato della Roma. In attesa di definire la sede del ritiro estivo, che sarà svolto in una tra Germania, Austria e Olanda, è stata fissata un'amichevole per il 15 agosto. Secondo Filippo Biafora su 'Il Tempo', a Ferragosto la squadra di Gasperini - che riprenderà ad allenarsi il 13 luglio - se la vedrà infatti con il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park. Come riporta da 'Il Messaggero', inoltre, il club sta programmando anche le prime amichevoli: spunta l'ipotesi di un test contro il Bologna a Rieti.