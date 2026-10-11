"350 volte con i nostri colori", ha scritto il club giallorosso

Redazione
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Pellegrini: "Scudetto? I tifosi devono sognare. Sono carico per il mio rientro"

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Pellegrini fa 350. Con il match contro il Como, Lorenzo ha giocato la sua 350esima partita con la maglia della Roma. Un traguardo che possono vantare in pochi e che lo porta dritto nella storia del club. Il centrocampista è stato celebrato anche sui social dalla Roma: "350 volte con i nostri colori", ha scritto il club. Una giornata speciale, arrivata dopo la lunga assenza. Pellegrini è tornato in campo e ha rischiato anche di bagnare il suo esordio stagionale con un gol. Solo il palo gli ha negato la gioia della rete.

Pellegrini

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