"350 volte con i nostri colori", ha scritto il club giallorosso
Pellegrini: "Scudetto? I tifosi devono sognare. Sono carico per il mio rientro"
Pellegrini fa 350. Con il match contro il Como, Lorenzo ha giocato la sua 350esima partita con la maglia della Roma. Un traguardo che possono vantare in pochi e che lo porta dritto nella storia del club. Il centrocampista è stato celebrato anche sui social dalla Roma: "350 volte con i nostri colori", ha scritto il club. Una giornata speciale, arrivata dopo la lunga assenza. Pellegrini è tornato in campo e ha rischiato anche di bagnare il suo esordio stagionale con un gol. Solo il palo gli ha negato la gioia della rete.
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