Pellegrini fa 350. Con il match contro il Como, Lorenzo ha giocato la sua 350esima partita con la maglia della Roma. Un traguardo che possono vantare in pochi e che lo porta dritto nella storia del club. Il centrocampista è stato celebrato anche sui social dalla Roma: "350 volte con i nostri colori", ha scritto il club. Una giornata speciale, arrivata dopo la lunga assenza. Pellegrini è tornato in campo e ha rischiato anche di bagnare il suo esordio stagionale con un gol. Solo il palo gli ha negato la gioia della rete.