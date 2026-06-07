Cobolli si sta giocando l’occasione della vita. Il tennista italiano è impegnato in questo momento contro il tedesco Alexander Zverev, nel match valido per la vittoria del Roland Garros. Una battaglia iniziata da poco, ma subito intensa, punto su punto. E durante il match, subito combattuto sin dai primi scambi, è stato 'pizzicato' dalle telecamere anche il suo grande amico Edoardo Bove: c’è anche lui a sostenere Cobolli in questo momento così importante. Il suo sostegno lo ha già fatto sentire nei giorni passati. La loro amicizia è sempre più stretta. Da Wimbledon fino al Roland Garros, Bove è sempre presente nei momenti più importanti della carriera del tennista romano. Sicuramente, però, anche nei momenti chiave di Bove ci sarà Cobolli. Un’amicizia che non conosce confini.