Volti nuovi per il settore giovanile della Roma. Dopo aver ufficializzato la risoluzione consensuale con Federico Guidi, il club giallorosso riparte da Mattia Scala: sarà lui il nuovo tecnico della Primavera. Il suo nome circolava già da giorni. Mancava solo l'ufficialità, arrivata proprio in questi minuti. Scala raccoglie una nuova sfida dopo il percorso fatto all'interno del settore giovanile romanista. Ha allenato Under 14, Under 15, Under 16 e Under 18, accompagnando la crescita di diversi talenti. Ora il salto alla Primavera. L'obiettivo è chiaro: mantenere alto il livello e continuare a valorizzare i baby giallorossi. Nel suo percorso ha già conquistato importanti risultati. Con l'Under 14 ha vinto un titolo regionale nel 2022, mentre con l'Under 15 ha conquistato lo Scudetto nel 2024. Inoltre, sotto la sua guida, le sue squadre hanno sempre raggiunto le fasi finali di categoria. Per lui, pronto un contratto fino al 2028. Ecco il comunicato della Roma: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Mattia Scala assumerà l’incarico di allenatore della Primavera. Il tecnico prosegue il suo percorso all’interno del settore giovanile: mister Scala arriva alla Primavera giallorossa dopo aver allenato Under 14, Under 15, Under 16 e Under 18. Con l’Under 14 ha vinto un titolo regionale nel 2022, con l’Under 15 uno Scudetto nel 2024. Sotto la sua guida, sono sempre state raggiunte le fasi finali di categoria. Buon lavoro, Mister!"