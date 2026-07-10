Il neo-responsabile del Settore Giovanile giallorosso ha optato per la promozione del tecnico che dal 2021 al 2026 ha allenato Under 14,16 e 18
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Sarà Mattia Scala il nuovo allenatore della Roma Primavera. Questa, secondo Il Tempo, la prima decisione di Massimo Margiotta da neo-responsabile del Settore Giovanile giallorosso. E' arrivata ai titoli di coda, infatti, la seconda avventura di Federico Guidi nella Capitale. Dopo un solo anno e con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, Guidi saluterà la Primavera della Roma. Promozione invece per Scala, che dal 2021 al 2026 ha allenato Under 14,16 e 18.
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