Il neo-responsabile del Settore Giovanile giallorosso ha optato per la promozione del tecnico che dal 2021 al 2026 ha allenato Under 14,16 e 18

Redazione
Screenshot 2026-07-09 at 14.19.11

Canta "Tedesco vola" a Boniek, ma lui gli risponde: "Guarda che sono polacco"

Sarà Mattia Scala il nuovo allenatore della Roma Primavera. Questa, secondo Il Tempo, la prima decisione di Massimo Margiotta da neo-responsabile del Settore Giovanile giallorosso. E' arrivata ai titoli di coda, infatti, la seconda avventura di Federico Guidi nella Capitale. Dopo un solo anno e con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, Guidi saluterà la Primavera della Roma. Promozione invece per Scala, che dal 2021 al 2026 ha allenato Under 14,16 e 18.

AS Roma v Genoa - U15 Serie A e B Final

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti