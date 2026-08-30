I giallorossi di Scala sfidano i neroazzurri di Bosi in trasferta nel secondo turno di campionato dopo la vittoria all'esordio contro il Monza
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Dopo la vittoria all'esordio contro il Monza per 3-2 al Tre Fontane, la Roma Primavera di Mattia Scala sfida l'Atalanta di Giovanni Bosi in trasferta nel secondo turno di campionato. I giallorossi scendono in campo con il 3-4-2-1: c'è Di Nunzio a metà campo, in avanti Teixeira Falcetta e Morucci alle spalle di Arena. Fischio d'inizio alle 11.
Atalanta-Roma Primavera, le formazioni ufficiali:ATALANTA (4-3-3): Villa; Percassi, Isoa, Cojocariu, Aliprandi; Colombo, Gariani, Leandri; Fugazzola, Ciapini, Cakolli. A disp.: Ugwu, Modonesi, Frascolla, Gasparello, Kane, Marrone, Zanatta, Citaristi, Olijars, Hodiamont, Amalfitano. All.: Giovanni Bosi.
ROMA (3-4-2-1): Kilvinger; Paul, Terlizzi, Basile; Cama, Di Nunzio, Loreti, Arduini; Teixeira Falcetta, Morucci; Arena. A disp.: Maraccini, Bouaskar, Marchetti, Carlaccini, Maccaroni, Panico, Pallassini, Camara, Forni, Romero Corredera, Troiani. All.: Mattia Scala
Arbitro: Marco Zini della sezione di Udine. Assistenti: Federico Mezzalira - Simone Pandini
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