Real Sociedad-Roma: in Europa Dybala segna poco in trasferta, ora cerca la svolta

Dybala è partito dalla panchina nella sfida con il Sassuolo. Entrato al 46’, quattro minuti più tardi ha messo la sua firma sul match: la Joya è a quota nove gol in 19 partite di campionato. In sei gare di Europa League ha realizzato tre reti e un assist. Tutte sono arrivate all'Olimpico, l'ultimo centro fuori casa dell'argentino in competizioni europee è arrivato il 14 settembre 2021 nella trasferta della Juventus contro il Malmö. Deve assolutamente invertire la rotta: Dybala primo marcatore del match è valutato 9.50 da Bet365, 8.50 per Starcasinò Bet e 8.00 su Sisal.

Sarà decisivo?

Mourinho punta tutto su di lui. L’accesso ai quarti passa anche dai gol dell’attaccante giallorosso. Alta la quota dei principali siti scommesse per una rete della Joya nei ’90: 4.25 per Starcasinò Bet, 4.00 secondo Sisal e Better. Addirittura, due gol o più dell’argentino valgono 26.00 su Sisal, 23.50 per Better, 18.00 secondo Snai. Dybala vuole essere decisivo: una rete o un assist sono quotati 2.30 dai bookie. Attenzione anche ad Abraham, non va in gol da quattro partite di Europa League: l’ultima è arrivata contro l'HJK Helsinki lo scorso ottobre. L’inglese non ha mai collezionato cinque gare di fila senza realizzare alcuna marcatura in competizioni europee. Un suo centro nei ’90 è proposto 4.40 da Starcasinò Bet, 4.00 secondo Sisal e 3.75 su Snai.