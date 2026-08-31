Ziolkowski: "Dall'arrivo a Roma sono migliorato sotto tanti aspetti. Sono soddisfatto"

Jan Ziolkowski è ufficialmente un nuovo giocatore del Monza. Il centrale si trasferisce in prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. Di seguito il comunicato della Roma: "L'AS Roma comunica di avere trovato l'accordo con il Monza per la cessione di Jan Ziolkowski. L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. In giallorosso, il difensore conta 23 presenze complessive con 1 gol segnato. In bocca al lupo per il futuro, Jan!". Il polacco saluta dopo un anno dal suo arrivo nella Capitale, al suo posto D'Amico ha scelto Balerdi che sarà già a completa disposizione per il match di oggi contro il Lecce.