Under al Leicester, cambiano le condizioni: sarà prestito con diritto di riscatto

Cambiano le carte in tavola per Cengiz Under al Leicester. L’esterno turco, secondo quanto riporta Sky Sport, verrebbe acquistato dagli inglesi con la formula del prestito (a 3 milioni) con diritto di riscatto (fissato a 24). Inizialmente i due club avevano trattato infatti per l’inserimento di un obbligo di riscatto. Il compromesso tra le società è stato raggiunto in virtù delle necessità di mercato del Leicester: gli inglesi avrebbero bisogno innanzitutto di un centrale difensivo, riservandosi la libertà di scegliere se pagare o meno i 24 milioni al termine del prestito del turco. Under oggi ha svolto le visite mediche a Villa Stuart e il passaggio oltremanica sembra ormai ad un passo.