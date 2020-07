La Roma Primavera si rinforza con Suf Podgoreanu. L’esterno israeliano classe 2002 è il primo acquisto della stagione 2020-21: oggi è arrivata l’ufficialità, testimoniata dal profilo Instagram del giocatore, che ha condiviso la foto della firma sul contratto. Proveniente dal Maccabi Haifa, Podgoreanu era stato bloccato dalla Roma già a inizio giugno. In questa stagione ha totalizzato 5 presenze con la prima squadra, scendendo in campo anche con la sua Nazionale Under 18.