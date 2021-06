Ufficiale, Depay è un giocatore del Barcellona: firmerà un biennale

L'attaccante olandese lascerà il Lione a parametro zero: anche la Roma era stata accostata alcune settimane fa

Ora è ufficiale: Memphis Depay sarà un nuovo giocatore del Barcellona. Un matrimonio annunciato ormai da diverse settimane, sostanzialmente confermato dallo stesso giocatore pochi giorni fa dal ritiro della nazionale olandese, e ora reso noto dal club blaugrana. L'attaccante 'orange', attualmente impegnato a Euro 2020 da protagonista, lascerà quindi il Lione a parametro zero alla scadenza del contratto il 30 giugno. Depay era stato accostato anche alla Roma, come possibile suggestione dal momento che il suo futuro in Spagna appariva già certo. Sul sito del club spagnolo il comunicato: "FC Barcellona e Memphis Depay hanno raggiunto un accordo per far parte del club una volta che il suo contratto con il Lione terminerà. Il giocatore firmerà un contratto fino alla fine del 2022/2023". Una durata comunque insolitamente breve.