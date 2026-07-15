Christos Tzolis viaggia verso l'Arsenal. L'esterno del Bruges piace alla Roma, ma la pista nelle ultime settimane non si è scaldata. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano il giocatore non ha aperto a nessuna destinazione oltre i Gunners e nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti tra il club inglese e l'entourage per trovare un accordo. Sarà lui il sostituto di Trossard che ha già salutato l'Arsenal e si è trasferito al Besiktas. In lista per i giallorossi rimangono Summerville e Garnacho, il primo è la priorità per rinforzare la batteria di esterni d'attacco. Con il Bruges la Roma avvierà i contatti per Tresoldi dopo aver strappato il sì del giocatore.