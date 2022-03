Tutti pazzi per Abraham: 90 milioni sul piatto, ma la Roma non lo molla

Il contratto dell’inglese prevede il diritto di recompra del Chelsea, e poi c’è l’accordo con l’agente: tutti i motivi per cui rimarrà nella Capitale

Con 23 gol in stagione - record, sì -, Tammy Abraham è diventato il nuovo simbolo della Roma. L’attaccante inglese, cresciuto al Chelsea, è finalmente esploso in Serie A tanto da ingolosire molte squadre, soprattutto in Premier League. In Inghilterra sono sicuri che sia il Manchester United, sia l’Arsenal hanno puntato gli occhi sul bomber, tanto da mettere sul piatto addirittura 90 milioni di euro, praticamente più del doppio di quanto la società giallorossa ha sborsato per portarlo nella Capitale.