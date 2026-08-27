Il greco è ritornato a Liverpool ma le porte del campionato italiano potrebbero riaprirsi
Tsimikas: "Con Gasperini un bell'abbraccio. Merito le occasioni che sto avendo"
Nonostante la disastrosa annata con la maglia della Roma per Tsimikas potrebbero aprirsi nuovamente le porte della Serie A. Il terzino - ritornato al Liverpool - è finito nel mirino della Juventus e può ritrovare Massara che l'anno scorso lo portò nella Capitale. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport i bianconeri sono a caccia di un vice Cambiaso e Tsimikas rappresenta l'occasione low cost. Ritroverebbe anche Celik passato alla Juventus i primi giorni di luglio.
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