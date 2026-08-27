Pisilli continua a macinare. Il giovane centrocampista giallorosso è tornato dall'infortunio e contro la Fiorentina ci ha messo pochi minuti per lasciare il segno. Entrato in campo, ha subito messo lo zampino nel match. L'ennesimo passo di crescita di un giocatore che sotto la guida di Gasperini sta crescendo partita dopo partita. Niccolò ne ha parlato ai microfoni di Radio Roma Sound, ospite de “Il Mio Canto Libero On Air”. Il gol contro la Fiorentina. La nuova stagione. Il gruppo. La Champions. E il prossimo impegno con il Lecce. Tanti i temi affrontati dal centrocampista giallorosso. Il gol. Quello sotto la Curva. Quello davanti a un Olimpico pieno. Un'emozione che, anche se già vissuta, sembra sempre nuova. “Non è la prima volta ma è un po' come se lo fosse sempre”, ha raccontato Pisilli. Perché segnare con la maglia della Roma è qualcosa di speciale. E ancora di più quando davanti hai uno stadio tutto esaurito. “Penso che siano poche le squadre che possano contare così tanto sul supporto dei propri tifosi”. Poi il gruppo. La forza della Roma dello scorso anno. Quella che nei momenti difficili si è compattata. Quella che ha trovato il filotto giusto e ha conquistato la Champions.

“Penso che il gruppo sia stato la nostra forza anche lo scorso anno”. Ora ci sono i nuovi. E Pisilli li ha già visti inserirsi bene: “Ci stanno dando una grande mano, sono tutti molto forti”. Ma la stagione è appena iniziata. E bisogna pensare partita dopo partita. E poi la Champions. Per Pisilli sarà la prima volta. Un sogno. “Quando ti confronti con squadre e giocatori così forti senza dubbio cresci”. L'emozione c'è. L'orgoglio anche. Ma soprattutto la curiosità di misurarsi con i migliori: “Sono curioso di confrontarmi con i giocatori e le squadre più forti al mondo”. Prima, però, c'è il Lecce. Una trasferta difficile. Un campo complicato. E nessuna voglia di abbassare la guardia. “Tutte le squadre di Serie A sono insidiose e bisogna affrontare ogni squadra come se fosse quella più forte del mondo”. La Champions può aspettare. Prima c'è il campionato. Infine il derby. Una partita che Pisilli conosce bene, ma che resta diversa da tutte le altre. Emozioni forti. Pressione. Tensione. Per lui la chiave è una sola: restare tranquilli. “Più sei tranquillo e più riesci a giocare tranquillo”. E poi c'è la sua storia. Quella iniziata da bambino nel settore giovanile della Roma. Un sogno che sembrava quasi impossibile. “Non pensavo minimamente di entrare all'Olimpico”.