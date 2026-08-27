Robinio Vaz è pronto a salutare la Roma. Il francese è a un passo dall'Hull City. L'avventura in giallorosso non è mai davvero decollata. Poco spazio. Poche occasioni. E quasi mai da protagonista. Gasp lo ha osservato durante il ritiro. Lo ha provato anche da ala. Ma alla fine il futuro sembra essere altrove. Come riporta The Athletic, il classe 2008 è vicino al trasferimento in Inghilterra. Ad aspettarlo c'è l'Hull City, fresco di promozione in Premier League. L'intesa tra i club è in chiusura. Si lavora su un prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Ora restano da sistemare gli ultimi dettagli. Vaz, nel frattempo, sta trattando il proprio contratto con il club inglese. Poi arriverà il momento dei saluti. La Roma lo lascia partire, saluta l'ennesimo acquisto del vecchio corso Massara. L'Inghilterra lo aspetta.