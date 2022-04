Toro, i giorni di Belotti: Atalanta, Napoli e Roma iscritte alla corsa al Gallo

L'attaccante della Nazionale andrà via a zero dai granata e diversi club italiani sono pronti a puntare su di lui. Anche i giallorossi, alla ricerca di un'alternativa ad Abraham

I giorni del Gallo tra Toro e futuro. Dove andrà Belotti finito il campionato? I tifosi, non tutti, sperano in un colpo ad effetto che cambi la scena: rinnovo a cifre, inevitabilmente, più basse di quelle messe in campo dal patron Cairo in estate - da 3,6 milioni di euro a stagione a poco più di 2 più bonus - e altro giro alla guida del Toro. Accadrà? Molto difficile. Belotti ha preso tempo, vorrebbe giocare in Europa, magari in Champions. Dall’estero, per ora, non si è fatto avanti nessuno con insistenza e in pressing: qualche squillo dalla Premier, ma non di primissima fascia, e qualche sondaggio dalla Liga come quello del Siviglia. Sul Toronto non sono mai arrivate precise conferme. L’Atalanta ha drizzato le antenne perché in uscita Zapata. La Roma - scrive Guglielmo Buccheri su 'La Stampa' - vive sull’entusiasmo di Tammy Abraham, ma uno come il capitano granata piace, e non da ora: nella Capitale c’è uno sponsor del Gallo come Lorenzo Pellegrini, tra i due l’amicizia è sincera, e a Roma la cura Mourinho sembra la più adatta per scuotere Belotti. Sullo sfondo, ecco il Napoli in cerca di un vice Osimhen o di un centravanti titolare se Osimhen dovesse traslocare. Ma sullo sfondo rimane anche il Milan, piazza preferita dal capitano granata.