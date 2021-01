Strootman verso il ritorno in Serie A: trattativa ai dettagli con il Genoa

Kevin Strootman torna in Italia. L’avventura del centrocampista olandese col Marsiglia è al capolinea, con appena 227 minuti giocati in stagione, spalmati su 13 presenze. L’ex giocatore della Roma è fuori dal progetto tecnico di Villas Boas e la cessione sta per concretizzarsi. Secondo ‘Sky Sport’, infatti, Strootman giocherà di nuovo in Serie A, più precisamente al Genoa. La trattativa sarebbe addirittura ai dettagli, un’operazione in prestito secco con il Marsiglia che parteciperà all’ingaggio da 5 milioni di euro percepito dal giocatore che a febbraio compirà 31 anni. Lunedì l’olandese dovrebbe arrivare in città per dare il via a un’altra avventura italiana dopo aver lasciato la Roma nel 2018 per 25 milioni di euro.