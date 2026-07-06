La Fiorentina sorprende tutti e punta su un nome decisamente esperto per la panchina della Primavera. Il nuovo allenatore, come riporta 'Sky Sport' è infatti Aurelio Andreazzoli. Una scelta che va ovviamente in controtendenza rispetto a quanto avviene di consueto, con dei tecnici giovani che muovono i primi passi nel settore giovanile cominciando il loro percorso. Come successo proprio per Daniele Galloppa, che dopo l'ottima avventura in viola è volato al Modena in Serie B. L'obiettivo della Fiorentina è quello di rendere Andreazzoli - ex allenatore della Roma - anche una figura di riferimento per il settore giovanile e non solo della Primavera. Per lui contratto di due anni più opzione per altri due.