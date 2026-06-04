Hummels, Cobolli e la sfida di palleggi con la palla da tennis. Il tedesco: "Ho perso"

Le vie del mercato sono infinite, ma una strada sembra essere particolarmente battuta in queste ore: quella tra Roma e Marsiglia. Dopo il trasferimento a gennaio di Robinio Vaz dalla Francia alla Capitale per 25 milioni di euro, per non parlare negli anni scorsi di Strootman e Veretout e dei direttori Benatia e Balzaretti (quest'ultimo lavora ancora all'OM), i rapporti tra i due club sono ottimi. In queste settimane il sogno della Roma si chiama Mason Greenwood, prima scelta di Gasperini per rinforzare il reparto offensivo giallorosso.

Scegli tu cosa leggere: metti Forzaroma tra le tue fonti Google

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Roma avanzerà un'offerta sui 40 milioni più bonus per avvicinarsi ai 50 richiesti dal club francese e offrirà al giocatore 4,5 milioni d'ingaggio. Stando all'edizione odierna del quotidiano, però, sarebbe tornato di moda anche il profilo di Igor Paixao, ala sinistra classe 2000 arrivata la scorsa estate a Marsiglia dal Feyenoord e già nel mirino del club giallorosso nelle scorse sessioni di mercato. Il 25enne brasiliano è ambidestro ed è una qualità da non sottovalutare nel calcio moderno.