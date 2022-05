Si complica il riscatto di Oliveira: Il Porto non concede lo sconto alla Roma

Al momento c'è molta distanza tra le due parti e il centrocampista portoghese potrebbe non tornare a Trigoria

"Grazie a tutti per il vostro supporto e il vostro amore, ma anche per le vostre critiche. Ora è il momento di riposarsi, ricaricarsi e tornare più forti. Ci vediamo l'anno prossimo ragazzi". Questo è il messaggio di Oliveira scritto ieri su Instagram. Il futuro del centrocampista è ancora in bilico e secondo quanto riportato dal sito portoghese zerozero.pt difficilmente l'ex Porto resterà alla Roma anche la prossima stagione. I giallorossi stanno cercando di abbassare le pretese e hanno offerto 7/8 milioni per il calciatore ma il club portoghese ne chiede 13. Al momento c'è molta distanza tra le due parti e Oliveira potrebbe non tornare a Trigoria.