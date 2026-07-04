Bruno Conti in lacrime: "Tutto ha una una fine, ora voglio godermi la famiglia"

Massimo Margiotta si avvicina a grandi falcate alla Roma. Dopo gli intoppi dei giorni scorsi, il settore giovanile giallorosso si prepara alla sua nuova guida. Il nome principale resta quello di Massimo Margiotta, ora in forza al Verona, che a meno di clamorosi ribaltoni sarà il nuovo capo del vivaio a Trigoria. Secondo 'Gazzetta Regionale', nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'ufficialità dell'ex bomber, nome preferito di Tony D'Amico, che ne ha parlato anche nella riunione con i Friedkin. C'è già una lista di punti all'ordine del giorno da affrontare una volta chiuso l'accordo definitivo, tra cui le questioni Gaglianone, Forte e Paratici, oltre al giovanissimo talento Dattilo che a Trigoria vorrebbero blindare.