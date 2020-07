Schick, nuova offerta in arrivo dal Lipsia. Ma c’è anche il Milan di Rangnick

Lipsia o Milan. Sembrano essere queste le due possibili squadre di Patrik Schick per la prossima stagione. L’attaccante ha raccontato più volte di trovarsi bene in Germania dove gli piacerebbe restare, ma tutto dipenderà dall’offerta che il club della Red Bull sarà in grado di presentare alla dirigenza della Roma. Come riporta Calciomercato.com, è infatti in arrivo una nuova proposta di prestito con obbligo di riscatto. I giallorossi dovranno decidere se accettarla oppure no: in queste settimane hanno rifiutato ogni offerta che non fosse di 29 milioni cash, senza alcuno sconto. Anche puntando sulle conoscenze di Baldini che spera sempre di trovare acquirenti in Premier (si era mosso il Tottenham).

Se però Roma e Lipsia non dovessero trovare un accordo, allora il Milan non ci penserebbe due volte: Ralf Rangnick l’ha portato in Germania la scorsa estate ed è convinto del suo potenziale. Per questo lo porterebbe con sé anche in rossonero: il Milan ha già preso informazioni e sa che a Trigoria vogliono fare cassa con lui. In più ha già ricevuto il “sì” del giocatore, ma aspetta le mosse di Roma e Lipsia per capire i margini della trattativa.