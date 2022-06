Sassuolo, si accende il mercato per Frattesi: la Roma lo segue con attenzione

Per i giallorossi le pretese del Sassuolo sono troppo alte. Senza accordo potrebbero investire il 30% ricavato dalla vendita del centrocampista su un altro profilo

Se i due club non dovessero trovare un accordo, i giallorossi acconsentirebbero alla cessione del centrocampista ad un'altra squadra per poi investire la cifra ricavata su un altro profilo. La strada che riporterebbe il 16 neroverde in giallorosso rimane tuttavia da seguire.