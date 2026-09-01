Il West Ham fa sul serio per Salah-Eddine. Secondo quanto riportato da The Athletic il club di Londra ha chiesto informazioni per il terzino sinistro: sul piatto un'offerta di prestito. Ora la palla passa al giocatore che qualche settimana fa aveva rifiutato l'Olympiacos ed è ancora fuori dal progetto tecnico di Gasperini. La Roma avrebbe preferito monetizzare con la sua cessione ma a poche ore dalla fine del mercato i giallorossi sono disposti anche a cederlo in prestito. Il West Ham - quest'anno in Championship - è a caccia del sostituto di Diouf. Il mercato in Inghilterra sarà aperto fino a mezzanotte.