Jamie Leweling sembra sempre più vicino a diventare un giocatore della Roma. La trattativa va ancora definita, i giallorossi hanno piazzato l'affondo e ora sono in attesa della risposta dello Stoccarda, oltre che dello stesso giocatore che sul tavolo ha anche altre opzioni. La cifra è importante, ma abbordabile per i capitolini che sono arrivati a 35 milioni tra parte fissa e bonus. Nato a Norimberga il 26 febbraio 2001, il tedesco di origini ghanesi ha completato la formazione nel settore giovanile del Greuther Fürth, club con cui ha debuttato tra i professionisti e conquistato la promozione in Bundesliga. Nel 2021-22, alla sua prima stagione nella massima serie, ha realizzato cinque gol in 33 presenze. Si tratta di un esterno offensivo con caratteristiche precise: velocità e intensità le parole d'ordine, insieme a scatto e rapidità.

Non è un calciatore funambolico, che fa del dribbling nello stretto il suo punto di forza, ma ha strappi di livello altissimo, con un po' di campo a disposizione può diventare letale. Anche grazie a un fisico comunque strutturato, da 185 centimetri. Dopo un'annata poco brillante all'Union Berlino, la svolta è arrivata nel 2023 con il trasferimento in prestito allo Stoccarda. Inizialmente era ai margini, Leweling ha però progressivamente conquistato spazio, chiudendo la stagione con 4 reti e 4 assist, contribuendo al sorprendente secondo posto della squadra di Hoeness. Allora lo Stoccarda lo ha acquistato a titolo definitivo, con un contratto fino al 2029.

Leweling tra gol e sprint: dove può giocare con Gasperini. E l'attacco della Roma diventa imprevedibile

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Le soddisfazioni per il classe 2001 sono aumentate, nel 2025 la Coppa di Germania e l'esordio in nazionale con gol nel 2024. Nella scorsa stagione i numeri sono cresciuti, con 7 gol e 9 assist in 32 partite. Oltre a numeri importanti nelle statistiche fisiche e atletiche, con picchi di oltre 35 km/h. Insomma, è il momento in cui può lanciarsi definitivamente anche nel calcio europeo che conta. Leweling ha giocato un po' in tutti i ruoli dell'attacco: a destra (dove ha agito il maggior numero di partite), a sinistra, seconda punta/trequartista. Può svariare dappertutto e scambiarsi con i compagni. Addirittura in diverse occasioni ha agito da esterno a tutta fascia, soprattutto a destra. Una duttilità che può senza dubbio fare parecchio comodo a Gasperini, che ha già sottolineato come non abbia il pallino dell'esterno a piede invertito.

Ha una buona predisposizione anche a ripiegare, facilitato dalla sua intensità e rapidità. Ma Gasp da quel punto di vista non è uno che chiede particolari sacrifici: gli attaccanti devono attaccare, e segnare. Ma anche la sua capacità di attaccare lo spazio può tornare utile, soprattutto quando è Dybala a dettare i tempi col pallone, per alternarsi con Malen e non dare punti di riferimento agli avversari. E anche con Castro resterebbe un reparto avanzato profondamente mobile e intercambiabile. Leweling è entrato nella fase centrale della sua carriera, quella della massima maturità, ma ovviamente qualche difettuccio da limare c'è. Ad esempio l'ultima scelta e il lavoro con spazi estremamente ridotti.