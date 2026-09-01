Il calciomercato della Roma è terminato. Perlomeno quello in entrata. In uscita, infatti, è ancora possibile fare affari con squadre di altri Paesi: dall'Inghilterra alla Spagna (la chiusura è prevista per la mezzanotte odierna), fino alla Turchia (venerdì 4 settembre) e Arabia Saudita (addirittura il 12 ottobre). Proprio una di queste nazioni potrebbe essere la destinazione di Anass Salah-Eddine che, accostato al West Ham nelle ultime ore di mercato, ha rifiutato il trasferimento agli Hammers nonostante la volontà di chiudere l'operazione da parte del club londinese. A rivelarlo Voetbal International, che specifica come il futuro del terzino sia ancora tutto da definire viste le poche prospettive in Italia.