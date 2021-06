Rui Patricio-Roma, ci siamo: trattativa al rush finale. Si chiude in settimana

Con l'eliminazione a Euro 2020, Rui Patricio viaggia sempre di più verso i giallorossi: Mourinho lo aspetta, costerà 10 milioni più bonus

Si è chiuso stasera l'Europeo di Rui Patricio. Il portiere titolare del Portogallo si è dovuto arrendere al missile di Thorgan Hazard a fine primo tempo che ha mandato il Belgio ad affrontare l'Italia ai quarti. Ora il 33enne può concentrarsi solo sul calciomercato e la sua prossima squadra che, a meno di clamorosi ribaltoni, sarà la Roma. Come riporta il giornalista Fabrizio Romano su Twitter, Rui Patricio - archiviato Euro 2020 - è pronto a lasciare il Wolverhampton. La trattativa con i giallorossi è ormai allo stadio finale per il trasferimento a titolo definitivo. L'intesa tra il calciatore e la Roma c'è già da tempo e Mourinho lo sta aspettando. Ulteriore indizio il fatto che gli inglesi, parallelamente, abbiano avviato anche una trattativa per José Sá, portiere dell'Olympiacos. Come riporta 'Sky Sport', gli inglesi volevano 15 milioni di euro e la Roma potrebbe spuntarla sui 10 milioni più bonus o con l'inserimento di una contropartita.