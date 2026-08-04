Il futuro di Matteo Ruggeri potrebbe essere in Premier League. L’ex esterno dell’Atalanta sembrava destinato a restare all’Atletico Madrid, ma negli ultimi giorni lo scenario è cambiato. Nelle scorse settimane Roma e Juventus avevano manifestato interesse nei suoi confronti (con Gasperini che lo avrebbe accolto volentieri a Trigoria) ma nelle ultime ore è stata l’Aston Villa ad accelerare con decisione. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, Unai Emery vorrebbe portare Ruggeri subito a Birmingham per completare il reparto degli esterni. L’Atletico Madrid starebbe valutando seriamente la sua cessione anche alla luce dell’arrivo di Grimaldo, destinato con ogni probabilità a ricoprire il ruolo di titolare sulla corsia sinistra. La decisione finale spetterà ora a Ruggeri, chiamato a scegliere se accettare o meno la corte della Premier League.