La Roma continua a lavorare per il centrocampista, con Richard Rios che resta la priorità assoluta mentre il marocchino del Lens El Aynaoui è il piano B principale per cui comunque Massara sta provando a limare le distanze. La situazione più intricata però è appunto quella del colmbiano, tra cifre e concorrenza Fabrizio Romano ha fatto il punto sul proprio canale Youtube: "Posso confermarvi l'offerta dello Zenit da 30 al Palmeiras, ma il giocatore non vuole andarci. Il Benfica invece mi risulta non abbia ancora presentato un'offerta ufficiale, ha chiamato ancora prima di prendere Barrenechea per 15 milioni. Si è informato sicuramente, il giocatore piace tantissimo, ma non può arrivare ai 30 milioni garantiti che vuole il Palmeiras. Sicuramente è interessato, ma non ha fatto offerte e non è una trattativa così avanzata. Il giocatore sta dando una grande priorità alla Roma, nei confronti dei club di Premier che ci hanno provato, dello Zenit che ha offerto uno stipendio fuori dal mondo. Insomma, sta combattendo come fa in campo in questo caso per arrivare in Italia e vestire la maglia della Roma. Ora vediamo col Palmerias, si resta tra i 23 e i 24 milioni di euro compresi i bonus, non bastano. Il Palmeiras insiste sui 30 milioni, la trattativa continua, c'è da vedere cosa accadrà col Benfica, che ci ha confermato da fonti ufficiali di non aver fatto offerte ufficiali per Rios. C'è da raccontare che Rios le sta provando tutte per andare alla Roma, resta da capire se economicamente questa operazione si potrà fare".