Roma, Wesley si avvicina: nuova offerta da 25 milioni più bonus. Ma serve il sostituto

Nuova possibile svolta per il mercato della Roma, che dopo El Aynaoui ora è vicina anche a Wesley. Come riportato da Fabrizio Romano, il club giallorosso ha inviato una nuova offerta al Flamengo di 25 milioni di euro più bonus. Una proposta importante, per cui l'accordo ora è molto vicino. Il terzino vuole solo la Roma e ha detto già no allo Zenit. Ora però manca anche un altro tassello: il club rubronegro infatti cederà Wesley solamente dopo aver trovato il sostituto, che dovrà essere un esterno brasiliano, dal momento che tutti gli slot extra sono occupati.