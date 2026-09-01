Mannini saluta la Roma e vola in Serie B. È ufficiale la cessione del giovane giallorosso al Benevento: Mattia si trasferisce in prestito con diritto di riscatto. Una nuova avventura per il classe 2006, che torna così nel campionato cadetto dopo l'esperienza della scorsa stagione con la Juve Stabia. Mannini ha svolto tutto il ritiro con Gasperini. Ha lavorato con la prima squadra, si è allenato con continuità e ha avuto modo di confrontarsi con il tecnico. Ma per lui, adesso, la priorità è giocare. La Roma ha scelto di lasciargli spazio. A Trigoria avrebbe avuto meno possibilità di trovare continuità, mentre in Serie B potrà avere minuti e responsabilità Il Benevento può essere il posto giusto per fare questo passo. Mannini riparte dalla Serie B. E non sarà solo. In Campania ritroverà anche Cherubini, altro ex giallorosso trasferito al Benevento in questa sessione.