In lista rimangono sempre Cacciamani e Luis Henrique. Il ds è alla ricerca di un esterno a tutta fascia per completare la rosa
Roma, restyling sulle fasce: da Henrique a Udogie e Cacciamani, focus esterno
Destiny Udogie continua a essere il nome in pole per la corsia di sinistra della Roma. Il ds D'Amico è da giorni a lavoro per trovare l'accordo economico col Tottenham dopo aver ricevuto il "sì" del giocatore. Come riporta Sportitalia, però, nelle ultime ore l'ex Udinese ha scelto di mettere in stand-by la proposta dei giallorossi. Tony D'Amico attenderà qualche giorno prima di virare (in caso) su altri profili per completare il pool dei "quarti" di centrocampo di Gasperini. In lista rimangono sempre Cacciamani e Luis Henrique.
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