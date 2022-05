Roma, torna vivo l’interesse per Frattesi: nuovi contatti tra club e giocatore

Il centrocampista del Sassuolo è un obiettivo concreto per il mercato giallorosso. La Roma ha sondato nuovamente il terreno con il ragazzo che sarebbe ben felice di far ritorno a Trigoria

La Roma è a lavoro per regalare a Mourinho una squadra più competitiva la prossima stagione. Uno dei nomi che da tempo è sul taccuino di Tiago Pinto, è Davide Frattesi. La società giallorossa nelle ultime ore avrebbe nuovamente sondato il terreno per un eventuale ritorno a Trigoria del ragazzo di Fidene. La risposta dell'entourage, lo stesso di Mancini e Cristante entrambi ormai prossimi al rinnovo, è stata tutt'altro che negativa e i contatti potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane. La Roma inoltre può vantare anche il 30% sulla futura rivendita di Frattesi, condizione che potrebbe spingere il Sassuolo ad accettare l'offerta giallorossa che prevederebbe anche l'inserimento in prestito di giovani come Volpato o Tripi. Al suo primo anno di Serie A, il classe '99 ha totalizzato 36 presenze, arricchite da 4 gol (realizzati tutti nella prima parte della stagione). Su di lui si è affievolito molto l'interesse dell'Inter.