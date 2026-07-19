La Roma è allo sprint decisivo per Summerville, soprattutto perché l'intenzione è non trascinare la vicenda troppo in là con il tempo. Come confermato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, i giallorossi avevano stabilito una deadline che resta fissata tra lunedì e martedì. Il club vuole avere entro questa data una definizione precisa: la sicurezza che si possa fare oppure quella che non sia possibile andare avanti. Non solo: "Il calciatore non ha solo dato disponibilità alla Roma, ma ha accettato di avvicinarsi anche a livello di condizioni economiche a quello che gli offre. Anche grazie al pressing asfissiante di Gasperini non dovrebbero esserci problemi tra club e giocatore, è tutto ben indirizzato ma manca l'accordo tra le società - continua Moretto -. La cifra che vuole offrire la Roma arriva a 44-45 con i bonus, ma il West Ham chiede un prezzo che tocca quota 50 milioni. Saranno importanti anche le modalità di pagamento, la struttura dell'eventuale nuova offerta della Roma. Stiamo cercando di capire se a Trigoria alzeranno la posta oppure no. Ora è difficile dire se e quanto Summerville sia vicino, dipende dalla Roma. Il West Ham vuole 50 di base fissa, la Roma è a 40 di base fissa. La trattativa non dovrebbe andare oltre martedì".